Hansetag 2022 in Neuss : Breuer holt in Riga die Hansefahne ab

Breuer holt in Riga die Hansefahne ab

Hansetag 2022 in Neuss

Neuss Das Ritual ist von den Olympischen Spielen bekannt: Während der Abschlussfeier übernimmt der Ausrichter der nächsten Spiele die olympische Flagge. So wird es auch in der Internationalen Hanse gehandhabt - und ist ein Grund, warum Bürgermeister Reiner Breuer jetzt nach Riga fahren muss.

Bürgermeister Reiner Breuer geht auf Auslandsreise. An der Spitze einer kleinen Delegation reist er nach Riga, wo am Donnerstag der 41. Internationale Hansetag eröffnet wird. Für Breuer ist die Fahrt Pflicht und Lust zugleich, denn Neuss stellt sich den Delegierten als Ausrichter des Hansetages 2022 vor – und Breuer wird in der lettischen Hauptstadt Riga als äußeres Zeichen dieser Gastgeberrolle offiziell die Hansefahne übernehmen.