Schützenfest in Neuss : Schützenposter blickt in die Zukunft

Neuss Zum Festtermin gibt es nur ein Rumpfprogramm – aber ein Poster der Sparkasse. Dieses wurde von NGZ-Karikaturist Wilfried Küfen erstellt.

Das Schützenfest fällt aus, einige wenige Programmpunkte aber finden statt. Am Samstag, 28. August, wird ab 11 Uhr auf dem Hauptfriedhof der Verstorbenen aller Korps gedacht. Das könne in diesem Jahr in einem größeren Rahmen als 2020 stattfinden, berichtet Schützenpräsident Martin Flecken, der ab 12.30 Uhr mit weiteren Komiteemitgliedern im Zeughaus die Vereinsjubilare 2020 und 2021 ehren wird. Am Sonntag (29.) besuchen Schützenkönig und Komitee um 10 Uhr das Hochamt in St. Quirin. Damit endet auch schon der offizielle Teil der Festaktivitäten. Das Mittagessen von Komitee und König sowie der Besuch eines Frühschoppens im Kloster Immaculata gelten schon als „interne Veranstaltung“. Das Schützenfest – ein Schützenheft erscheint kommende Woche – werde sich vor allem in den Zügen abspielen, sagt Flecken. Diese ruft er auf, sich auch erneut sozial zu engagieren.