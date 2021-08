Interkulturelle Projekthelden : Jugendliche organisieren Bingo-Runden im Altenheim

Neuss „Gemeinsam statt allein“ heißt ein Projekt im Altenheim Johannes von Gott, zu dem auch die Besucher des Jugendzentrums InKult etwas beitragen wollen. Ein Anfang ist jetzt gemacht.

Die Kugeln rattern in der Mischtrommel, die Spannung steigt – und im besten Fall ruft am Ende jemand „Bingo“. Einmal in der Woche nehmen sich zwei Jugendliche aus dem Jugendzentrum Inkult am Berghäuschensweg Zeit und betreuen das Spiel im benachbarten Johannes-von-Gott-Haus der St. Augustinus-Gruppe. Für die Bewohner des Altenheims im Meertal ist dieser Besuch inzwischen ein echter Höhepunkt im Wochenplan.