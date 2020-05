Lieblingsorte in Neuss : Das „Kirmeskrönchen“ zieht’s an den Rhein

Das „Kirmeskrönchen“ zieht’s an den Rhein

Lieblingsorte in Neuss

Grimlinghausen Ein Spaziergang mit Stella Seeger, der 222. Trägerin des Kirmeskrönchens, zu den Treffpunkten im „Dörp“. Nur der Hof ihrer Familie mitten im Dorf, der einer ihrer Lieblingsorte ist, bleibt für die Öffentlichkeit kaum zugänglich.

Stella Seeger blieb das erspart, doch die heute 19-Jährige wuchs mit dieser Tradition auf. Denn diese Neubürgertaufe vollzog sich oft genug auf dem alten Bauernhof ihrer Großeltern an der Cyriakusstraße.

Im Schatten der Pfarrkirche St. Cyriakus gelegen, wuchs sie auf diesem Hof auf, in dessen Wirtschaftsgebäuden Mutter Cilli ihre Physiotherapie-Praxis eingerichtet hat und Vater Norbert sein Landschaftsarchitektur-Büro. Der baute seiner Tochter vor Jahren auch ein Holzhaus zum Spielen in den Hof, der einer ihrer Lieblingsorte ist – aber nicht öffentlich. Denn spätestens am Abend schließt sich das große Tor des Vierkanthofes.