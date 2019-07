Kostenpflichtiger Inhalt: Nach Brand in Goch : TV-Tierschützer Ralf Seeger will Pfälzerhaus-Eigentümer helfen

Ralf Seeger berät den Niederländer Jan Derks in seinem Wohnwagen. Er ist seit knapp zwei Jahren obdachlos im eigenen Haus. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Seit die Gaststätte abgebrannt ist, lebt Eigentümer Jan Derks in einem Wohnwagen. Verlassen kann er diesen nicht. Nun will der TV-bekannte Tierschützer Ralf Seeger helfen: Er vermittelt einen Arzt und will für würdiges Wohnen sorgen.