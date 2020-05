Schnelles Internet in Neuss : Glasfaser-Nachanschlüsse dauern oft

Schnelles Internet in Neuss

Die Deutsche Glasfaser muss auch noch Asphaltarbeiten in Uedesheim in Ordnung bringen lassen. Noch sind einige Leitungsgräben sichtbar. Foto: Stefan Büntig

Uedesheim Auf einen schnellen Internetanschluss im neuen Heim müssen in Neuss einige Menschen lange Zeit warten. Bürger fordern jetzt bei Nachanschlüssen der Deutschen Glasfaser mehr Tempo.

Der Weg zum schnellen Internet ist mitunter so mühsam, als würde jemand das Anschlussverfahren mit dem Tempo eines alten 56k-Modems vorantreiben. Und das knarzte bekanntlich ziemlich unangenehm. Als Jürgen Brautmeier im vergangenen Jahr innerhalb Uedesheims umzog, war er guter Dinge, dass er auch im neuen Haus schon bald einen schnellen Internetanschluss der Deutschen Glasfaser nutzen könne. Zumal der Neusser CDU-Stadtverbandsvorsitzende wusste: Die Glasfaser liegt bereits in der Straße, es fehlt nur der Hausanschluss. Schon Monate vor seinem Umzug setzte er sich mit dem Unternehmen in Verbindung und ging danach davon aus, dass es mit dem Anschluss klappt.