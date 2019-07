Im Dorf hat es sich ausgemeckert : „Hippelank“ Grimlinghausen verliert sein Dorfmaskottchen

Grimlinghausen Im „Hippelank“ hat es sich ausgemeckert: Fritz Köneke (73) war gezwungen, seine beiden Ziegen Leni (3) und Lotti (4) abzugeben. Damit verliert das Dorf sein eigentliches Wappentier und ein Maskottchen, das der heimliche Star bei jeder Neubürgertaufe des Vereins „Freunde der Heimat“ war.

Denn wer als Zugezogener um Aufnahme in die dörfliche Gemeinschaft bat, wurde (wenn er denn Spaß verstand) einem besonderen Zeremoniell unterzogen – und musste eine Ziege zwischen die Hörner küssen.

Grimlinghausen wurde im 19. Jahrhundert zum „Hippelank“, also zum Ziegenland, weil im Dorf echte Not herrschte. Der damalige Landrat Freiherr von Schorlemer schenkte der Dorfbevölkerung drei Ziegen und zwei Böcke. Durch die Ziege, die „Kuh des kleinen Mannes“, kamen die Dörfler fortan an Milch, Fleisch aber auch Häute, die sie verarbeiteten. Zu Spitzenzeiten wurden fast 260 Ziegen im „Hippelank“ gezählt, zuletzt war die Ziegenhaltung nur noch eine Liebhaberei von Fritz Köneke. Ihn unterstützten die „Freunde der Heimat“ auch deshalb gerne, weil nicht nur bei ihrem närrischen Dorfabend das „Hippe, Hippe, mäh, mäh“ Schlachtruf und „Erkennungszeichen“ der Menschen im Dorf ist.