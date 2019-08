Schützenfest in Grimlinghausen : Das Königspaar ist voller Vorfreude

Das Königspaar: Bernd und Angelika Lange. Foto: Bürger-Schützenverein Neuss-Grimlinghausen

Grimlinghausen Das Grimlinghausener Schützenfest wird am Samstag um 12 Uhr eröffnet.

Der Countdown läuft für die Grimlinghausener Schützen und besonders für das Königspaar Bernd und Angelika Lange. Denn am Samstag beginnt um 12 Uhr mit Böllerschüssen und Festgeläut das Schützenfest. So hatten sich die Langes das vor zwei Jahren gewünscht, denn das Jahr 2019 ist für das Ehepaar ein ganz Besonderes: Bernd Lange ist seit 50 Jahren Mitglied des Bürger-Schützenvereins und das Paar ist in diesem Jahr seit 40 Jahren verheiratet. Und da fehlte nur noch eins zum Glück – die Königswürde. Und die holte sich Bernd Lange im vergangenen Jahr mit dem 51. Schuss und gewann gegen den einzigen Mitbewerber, Regimentsoberst Rainer Ott. Lange ist Mitglied des Tambourcorps „Rheinkläne“, war viele Jahre auch dessen Major. Und die Eltern von Königin Angelika, Maria und Peter Schillings, bildeten 1987/88 das Schützenkönigspaar in Grimlinghausen.

Am Samstag geht es dann um 16.30 Uhr weiter mit dem Kinderprogramm im Zelt und auf dem Kirmesplatz. Um 21 Uhr beginnt der Fackelzug und im Zelt kann getanzt werden. Der Sonntag startet um 8.30 Uhr mit dem Festhochamt, bei dem Stella Seeger das Kirmeskrönchen erhält, das 222. Stella ist 18 Jahre alt und studiert Medizin in Düsseldorf. In der Gemeinde St. Cyriakus ist sie seit drei Jahren Messdienerleiterin. Außerdem spielt sie in der ersten Damenmannschaft des HTC Schwarz-Weiß Neuss.

Ab 10.30 Uhr geht es am Sonntag weiter mit dem musikalischen Frühschoppen und Jubilarehrung. Die Königsparade auf der Bonner Straße beginnt um 15 Uhr. Auch am Montag Vormittag gibt es einen Frühschoppen, den Bürger- und Schützenfrühschoppen, ab 11 Uhr. Das Königsvogelschießen mit anschließender Proklamation beginnt um 18.30 Uhr. Mit dem Bürgerball ab 20 Uhr endet der Montag. Weiter geht es am Dienstag ab 11 Uhr mit einem Biwak. Ein weiterer Umzug startet um 16.30 Uhr mit anschließender Parade auf der Quinheimer Straße. Ab 20.30 darf dann beim Krönungsball wieder getanzt werden. Für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt werden Peter Berger, Christian Korbmacher und Willi Winkels.

(goe)