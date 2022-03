Fairer Handel in Neuss : Die Schokolade zur Fairtrade-Stadt

Neuss Neuss will den fairen Handel fördern. Dazu wurde jetzt eine Schokolade vorgestellt, die es schon bald in vier Geschmacksrichtungen zu kaufen geben soll.

Schokolade aus Neuss erkannte man früher an den darin verarbeiteten ganzen Nüssen, die Neuss-Schokolade kommt ohne diese Zutat aus. Sie gibt es ab sofort in den vier Geschmacksrichtungen „Pfeffer-Zitrone“, „Karamell-Salz“, „Joghurt-Erdbeer“ und „70 Prozent Kakao“ – und jeder kann sie mit gutem Gewissen genießen. Denn die Handelsorganisation Gepa bürgt dafür, dass alle Zutaten aus fairem Handel stammen. Andererseits ist der Preis von einem Euro für das 40-Gramm-Täfelchen aber auch recht happig.

Die Schokolade kommt in einer Banderole in den Stadtfarben Rot und Weiß in den Handel. Noch ist sie allerdings nirgends erhältlich, denn die Steuerungsgruppe der „Fairtrade-Stadt“ Neuss, die das Produkt am Donnerstag öffentlich vorstellte, steigt erst jetzt in die Suche nach Handelspartnern ein. Im Hotel Holiday Inn allerdings, für das Anette Strutz dieser Gruppe angehört, wird die Schokolade nicht nur an der Rezeption angeboten, sondern auch Stamm- und VIP-Kunden schon ins Zimmer gelegt.