Wirtschaft in Neuss : Zukunftskongress lockt am 10. Juni ins Zeughaus

Wirtschaftsförderer Andreas Galland hat das Programm vorgestellt. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Neuss Wirtschaftsförderer Andreas Galland hat jetzt das Programm für den Zukunftskongress in Neuss vorgestellt. Er wird am 10. Juni ganztägig im Zeughaus stattfinden. Was geplant ist.

Der Termin steht, der Ort steht – und das Programm weitgehend auch. Wirtschaftsförderer Andreas Galland hat jetzt das Programm für den Zukunftskongress in Neuss vorgestellt. Er wird am 10. Juni ganztägig im Zeughaus stattfinden. „Dort haben wir ideale räumliche Bedingungen“, erklärte Galland. Neben Impulsvorträgen sind parallel stattfindende Workshops geplant.

Zum Start in den Tag sollen die Ergebnisse des ersten Moduls des Projekts „VIA 2040 Stadt Neuss“ vorgestellt werden. Das Kürzel VIA steht für Veränderung, Innovation und Aktivierung. Das erste Modul des Projekts, das in eine wirtschaftsstrategische Agenda münden soll, sieht eine Analyse der vorhandenen Strukturen des Standorts Neuss vor. Dabei werden Kompetenzfelder, Leitbranchen und Innovationscluster in den Blick genommen. Die Ergebnisse dieser „Basis-Analyse“ werden von Rainer Bovelet vom Kommunikationsbüro „Synergie 2“ und Alexander Gaubatz von der Creditreform beim Zukunftskongress vorgestellt.

Es folgt ein Impulsvortrag von Zukunftsforscher Klaus Burmeister zum Thema „Megatrends und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit“. Dabei werden auch die Folgen von Struktur- und Klimawandel sowie der Digitalisierung beleuchtet. Im Anschluss sind Workshops mit Fachreferenten geplant. Dabei soll es um „Industrie 4.0, Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz“ sowie „Neue Arbeits- und Lebensformen und Fachkräftemangel“ gehen.