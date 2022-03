Info-Veranstaltung in Neuss : Experten-Tipps zum Energiesparen

Bei der Info-Veranstaltung im Gespräch (v.l.): Dorothea Khairat, Gregor Breitmar und Reiner Breuer. Foto: woi Foto: Andreas Woitschützke

Neuss „Energiesparen in der Rohstoffkrise“ – so lautete am Donnerstag der Titel bei einer Info-Veranstaltung im Rathaus. Wie sich Energie tatsächlich sparen lässt, ist eine individuelle Frage. Gute Beratung ist wichtig.