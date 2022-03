Erste öffentliche Fairtrade-Messe in Wermelskirchen : Goldenes Gras und duftender Kaffee

Ursula Buhlmann (links) vom Weltladen Wermelskirchen zeigt Gundula Schröder Schuhe, die in Afrika hergestellt werden. Foto. Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Zum ersten Mal war zur Fairtrade-Messe in der Katt auch die Öffentlichkeit eingeladen. Viele Menschen nahmen das Angebot an und staunten über die Produktvielfalt rund um den Globus.

Heike Philipp streicht vorsichtig über die kleine gelbe Tasche in ihren Händen. Dann blickt sie auf das Etikett: Der Name „Grace“ steht dort in Handschrift vermerkt. „Grace hat die Batikarbeiten übernommen“, erklärt Gabi Ludwig von „handtrade“ und deutet auf die bedruckten Stoffe. „Ich war dabei, als wir das Design entworfen haben“, erzählt sie dann. Und in Windeseile nimmt sie Heike Philipp mit auf eine Reise nach Ghana – zu den „Global Mamas“, die seit fast 20 Jahren Stoffe bedrucken, verarbeiten und dann unter anderem auf den Weg nach Europa schicken. Heike Philipp lauscht interessiert, macht sich kleine Notizen und nimmt dann einen Flyer mit. „Es sind genau diese Projekte, die wir suchen“, sagt sie dann zu Kollegin Tina Grams.

Die beiden haben sich am Sonntagmittag zusammen aus Schwelm auf den Weg in die Kattwinkelsche Fabrik gemacht. Sie haben gerade einen kleinen Weltladen in Schwelm eröffnet – bisher fast ausschließlich mit Produkten der Gepa. Nun wollen sie wachsen und weitere Produkte ins Sortiment nehmen. Und deswegen kam ihnen die Einladung zur ersten Fairtrade-Messe in Wermelskirchen gerade gelegen. Hier zeigen am Sonntag viele verschiedene Importeure faire Produkte. „Mit diesen Partnern arbeiten wir selbst teilweise schon seit vielen Jahren zusammen“, erklärt Monique Schüpphaus, die im Wermelskirchener Weltladen für den Einkauf verantwortlich ist. Man kennt sich also. Schon zweimal hatte die Wermelskirchener Initiative Vertreter anderer Weltläden in der Region in die Katt eingeladen – um den Importeuren hier die Möglichkeit zu geben, ihre Produkte zu zeigen. Insgesamt 28 Weltläden aus der Region hatten auch die Einladung für vergangenen Samstag angenommen und waren ins Gespräch gekommen. „Zum ersten Mal haben wir am Sonntag nun die Öffentlichkeit eingeladen“, sagt Monique Schüpphaus. Es sei ihnen wichtig, den fairen Gedanken noch mehr in die Stadt und zu den Menschen zu tragen. Über die gute Resonanz seien sie ehrlich überrascht.

Info Weltladen hat täglich geöffnet Zeiten Der Weltladen am Markt hat montags bis donnerstags von 9 bis 12.30 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags zusätzlich von 14.30 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Kontakt Weitere Informationen gibt es unter Telefon 02196 7290080 und im Internet auf www.weltlade-wermelskirchen.de.

Viele Wermelskirchener, aber auch andere Interessierte wie Heike Philipps und Tina Grams stöbern an den Ständen entlang. Sie entdecken Schmuck und Stoffe, Kaffee und Papierprodukte, Dekoration und Kleidung – alles vom Weltladen-Dachverband zertifiziert, um sicher zu gehen. „Viele Menschen sind überrascht, wie vielseitig der Faire Handel ist“, sagt Andreas Bohn von „bahgi“. Er deutet auf seinen Tisch, auf dem feiner Schmuck zu sehen ist. „Es ist nicht alles Gold, was glänzt“, sagt er dann und lacht. Der Schmuck sei aus goldenem Gras gefertigt. Die komplette Wertschöpfungskette liege in Brasilien.

Antworten bleibt am Sonntag kaum ein Aussteller schuldig: Ganz im Gegenteil. „Wir freuen uns richtig über das Interesse der Menschen“, sagt Thomas Ludwig, „und wir freuen uns über die Fragen.“ Die kommen von Besuchern, die vor Jahren und Jahrzehnten den fairen Handel für sich entdeckten. Aber sie kommen auch von Neulingen, die sich zum ersten Mal auf die Spur der fairen Produkte machen. Sie lernen dabei die Geschichte von Thomas und Gabi Ludwig kennen, die regelmäßig ihre drei Importeure besuchen. Sie kommen mit Martin Müller von „El Puente“ ins Gespräch, der aus dem riesigen Sortiment von rund 4500 Artikeln am Sonntag die neuen Süßigkeiten ausgewählt hat, um sie zu zeigen. „Fairer Handel spricht alle Sinne an“, sagt er. Und während sich die Besucher den Karamell auf der Zunge zergehen lassen, erzählt Martin Müller von dem Zucker aus Paraguay. So bekommt Produkt für Produkt ein Gesicht. „Wenn wir voneinander wissen, dann können wir Konflikte in dieser Welt verhindern“, sagt Gabi Ludwig schließlich – und denkt an die Menschen in der Ukraine. „Deswegen bin ich für den Fairen Handel im Einsatz“, sagt sie, „ich möchte eine Brücke zwischen den Menschen sein.“