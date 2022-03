Fairer Handel in Korschenbroich : Mit gerechteren Produkten zur Fairtrade-Town

Die Stadt Korschenbroich ist auf dem Weg zur Fairtrade-Town. Foto: dpa

Korschenbroich Eine Steuerungsgruppe ist gegründet, der Antrag ist gestellt: Korschenbroich ist damit auf dem Weg zur Fairtrade-Town. Damit wird ein Ratsbeschluss vom Herbst 2020 umgesetzt.

Um das Bewusstsein für qualitätsvolle und fair gehandelte Waren zu stärken, möchte die Stadt Korschenbroich Fairtrade-Town werden. Ein entsprechender Ratsbeschluss liegt seit Herbst vor. Nun gründete sich nach Angaben der Stadt eine lokale Steuerungsgruppe. Damit seien alle Voraussetzungen auf dem Weg zur Fairtrade-Town erfüllt. Sobald das Antragsverfahren erfolgreich abgeschlossen sei, so die Verwaltung, zählt Korschenbroich zu den knapp 790 bereits existierenden Fairtrade-Towns in Deutschland, zu denen auch die Nachbarkommunen im Rhein-Kreis Neuss gehören.

Zum Hintergrund: 1992 startete der gemeinnützige Verein TransFair seine Arbeit mit dem Ziel, benachteiligte Produzenten-Familien in Afrika, Asien und Lateinamerika zu fördern und durch fairen Handel deren Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Insbesondere benachteiligte kleinbäuerliche Familien in den Entwicklungsländern werden so unterstützt. Zum Beispiel decken die festgelegten Mindestpreise die Produktionskosten und sichern so das Existenzminimum. Die gezahlten Aufschläge ermöglichen eine Investition in die Zukunft.

Die Standards des Fairen Handels entsprechen den internationalen Standards der Fairtrade Labeling Organization International, kurz FLO. Die unabhängige FlocertT GmbH mit Sitz in Bonn stellt sicher, dass die Produkte mit dem Fairtrade-Siegel nach den FLO-Standards produziert und gehandelt werden. Weltweit existieren inzwischen über 1000 Fairtrade-Towns. Darunter beispielsweise London, Rom, Brüssel, San Francisco und Kopenhagen. In Deutschland gibt es die Kampagne seit Januar 2009. Die Stadt Neuss zählt seit 2009 zu den ersten Fairtrade-Towns in Deutschland.