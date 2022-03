Eins von 14 Kulturprojekten : Verband fördert Clemens-Sels-Museum in Neuss

„Kniender Jüngling“ von dem Bildhauer George Minne. Foto: Carsten Gliese

Neuss In ihrer Heimat werden sie gefeiert, in Deutschland sind sie unbekannt: Mit 20.000 Euro unterstützt der LVR eine Schau über die beiden belgischen Expressionisten George Minne und Léon Spilliaert.

Das Clemens-Sels-Museum in Neuss erhält 20.000 Euro vom Landschaftsverband Rheinland (LVR). Damit ist es eins von 14 Kulturprojekten, die der LVR mit insgesamt 350.000 Euro fördert. Zu den geförderten Museen zählen große und kleine Häuser in der rheinischen Museumslandschaft. Das wurde im Kulturausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland unter dem Vorsitz von Jürgen Rolle entschieden. „Kultur ist systemrelevant. Das haben wir in den vergangenen Monaten sehr bewusst erlebt. Aber es ist auch deutlich geworden, dass wir heute finanzielle Unterstützung leisten müssen, wenn wir und kommende Generationen künftig kulturelle Vielfalt, Kreativität und inspirierende Projekte im Rheinland erleben wollen“, sagt er.

„Adolescent II“ heißt die Bronze des Expressionisten. Foto: Carsten Gliese

Konkret unterstützt der Kommunalverband im Clemens-Sels-Museum Neuss eine Ausstellung über die beiden belgischen Künstler George Minne (1866–1941) und Léon Spilliaert (1881–1946). Sie wird im Oktober im Museum zu sehen sein. „Ausgangspunkt des Ausstellungsprojekts bildet die herausragende Sammlung des Clemens-Sels-Museums mit seinem bedeutenden Bestand an Werken des internationalen Symbolismus“, heißt es vom Kommunalverband. In diesem Sammlungskontext nehmen die belgischen Protagonisten einen zentralen Stellenwert ein. Am Beispiel der beiden Künstlerpersönlichkeiten Minne und Spilliaert soll die wegweisende Kunstströmung des belgischen Symbolismus beispielhaft beleuchtet werden.

Vor allen Dingen ist es auch ein erster und überraschender Blick, den das Museum in seiner Ausstellung „George Minne und Léon Spilliaert – Vorreiter! Vom Symbolismus zum Expressionismus“ werfen wird. Denn Minne und Spilliaert seien zwei Künstler, die in ihrer Heimat zwar gefeiert werden, in Deutschland aber nur wenig bekannt sind. Das Fördergeld habe es überhaupt erst möglich gemacht, dass das Ausstellungsprojekt, das von Bettina Zeman kuratiert wurde, anzugehen, berichtet das Clemens-Sels-Museum: „Das Clemens-Sels-Museum Neuss freut sich außerordentlich, dass seine wichtige Herbstausstellung zu den insgesamt 14 Museumsprojekten zählt, die vom LVR ausgewählt wurden und mit 20.000 Euro großzügig unterstützt wird.“

Die Ausstellung wird von einem wissenschaftlichen Katalog sowie einem analogen und digitalen Vermittlungsprogramm begleitet, um eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem belgischen Symbolismus und seinen beiden bedeutenden Protagonisten in Skulptur und Malerei zu erreichen. Neben Führungen, Vorträgen und musikalischen Veranstaltungen sind auch Workshops geplant. Eine Exkursion nach Brüssel soll das Programm ergänzen. „Diese Ausstellung trägt damit wesentlich dazu bei, das einmalige Profil des Clemens-Sels-Museums innerhalb der dichten Museumslandschaft im Rheinland weiter zu schärfen“, heißt es vom Museum.

