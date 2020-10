Corona-Bestimmungen für Neuss : Verwarngeld für das Tragen von Kunststoffvisieren

Neuss Kunstoffvisiere ersetzen keinen Mund-Nasen-Schutz aus Textil, erfüllen nicht die Vorgaben der Corona-Schutzverordnung und sind damit unzulässig. Darauf weist das Ordnungsamt der Stadt hin, das einige Hinweise zur Maskenpflicht zusammengestellt hat.

(-nau) Um die Einhaltung dieser Pflicht zu überwachen, kündigte Ordnungsdezernent Holger Lachmann am Mittwoch verstärkte Kontrollen an. „Wir werden die Streifentätigkeit intensivieren“, sagte Lachmann, der über den Personalstamm des Kommunalen Service- und Ordnungsdienstes hinaus auch auf beinahe 100 weitere Verwaltungsmitarbeiter zurückgreifen kann, die in gemischten Streifen eingesetzt werden. Die Stadt werde den Kontrolldruck auch in den Abendstunden, an den Wochenenden und sogar nachts aufrecht erhalten.