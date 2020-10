Christuskirche Neuss : Benefizkonzert für eine Truhenorgel

Neuss Die Kantorin der evangelischen Gemeinde, Katja Ulges-Stein, hat sich bereits ein Angebot für eine Orgel geholt. 40.000 Euro soll sie kosten.

Die evangelische Christuskirchengemeinde in Neuss will zusätzlich zu der großen Kleuker- Orgel eine Truhenorgel anschaffen. Das auch zu Pandemiezeiten glücklicherweise vielfältige Konzertleben würde dadurch enorm gewinnen. Davon ist jedenfalls die Christuskirchenkantorin Katja Ulges-Stein überzeugt.

Sie hat die Initiative ergriffen und bereits ein Angebot der Mönchengladbacher Orgelbaufirma Scholz vorliegen. Martin Scholz ist vor allem für seine exzellenten Truhen bekannt, die teilweise vollständig aus Holz bestehen. Eine Scholz-Truhe steht im Xantener Dom, gleich zwei im Aachener Dom. Natürlich baut die Firma auch „normale“ Orgeln, so vor kurzem ein Instrument mit über 50 Registern für die Lambertuskirche in Erkelenz.

Sein Angebot für eine Truhenorgel in der Neusser Christuskirche beziffert sich auf 40.000 Euro. Um einen Grundstock für die Anschaffung zu legen, gibt es am Sonntag ein Benefizkonzert für die Truhe. Etliche Neusser Profi- und Amateurmusiker engagieren sich mit ihrem Instrument oder ihrer Stimme. „Wichtig war mir, dass sie sich der Christuskirchengemeinde eng verbunden fühlen“, sagt Katja Ulges-Stein. So tritt zum Beispiel die Sopranistin Lena Jaekel auf, sie hat in Heidelberg Schulmusik und Gesang studiert, entstammt aber der Kinderchorarbeit der evangelischen Neusser Gemeinde und wurde von Pfarrer Franz Dohmes getauft und konfirmiert. Der jüngste Musiker ist Matthias Schmid (13), ein Orgelschüler von Katja Ulges-Stein. Sein Bruder Johannes spielt Trompete und wird von Anton Hipp am Klavier begleitet. Vladimir Kubelke hat ein Werk für Klarinette im Gepäck, ihn begleitet auf dem Flügel Mutter Ida. Im Programm gibt es Werke für verschiedenste Instrumente mit Musik von Bach bis Bernstein.