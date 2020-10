Eishockey : NEV holt Markus Endres fürs Tor

Neuss Sieg und Niederlage für Neusser EV im Eishockey-Doppelpack gegen Dinslaken.

Bevor es am 6. November im Punktspiel gegen Dinslaken geht, konnte der Neusser EV seinen Gegner nochmal unter die Lupe nehmen. Im ersten Test am Freitag ging die Kufencracks aus Neuss als Sieger vom Platz. 6:4 gewann der NEV gegen die favorisierten Gäste. Jason Popek (3 Tore), Maximilian Stein, Neuzugang Jesse Healy und Holger Schrills erzielten die Treffer für Neuss. Im zweiten Test am Sonntag folgte postwendeten die Revanche. In der Dinslakener Schlangengrube behaupteten die Kobras ihr Territorium und schossen das Team von Trainer Sebastian Geisler mit 8:2 aus der Halle. Allerdings fehlten Neuss gleich sieben Akteure. Geisler standen lediglich 13 Feldspieler zur Verfügung. Maximilian Stein hatte Neuss zwar noch in Führung gebracht, doch dann schlug Dinslaken zurück. Matthias Hornig gelang immerhin noch der Ehrentreffer. Geisler: „Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen und das tun wir auch.“ Am Freitag testet Neuss nochmal gegen die Eisadler Dortmund, bevor es dann am 30. Oktober mit der Saison losgeht. Zum Auftakt trifft der Neusser EV auf den ESV Bergisch Gladbach.