Corona-Maßnahmen in Neuss : Acht zusätzliche E-Wagen für den Schulbusverkehr

Neuss Die neuen Einsatzwagen werden zu den Stoßzeiten morgens und mittags eingesetzt. Eingestellt werden zudem die Nachtexpress-Linien – auch zur Unterstützung der aktuellen Corona-Eindämmungsmaßnahmen.

Wenn am Montag der Unterricht nach den Herbstferien wieder beginnt, steht dies ganz im Zeichen der verschärften Corona-Schutzmaßnahmen. Doch nicht nur in der Schule selbst ändert sich für die Schüler einiges – ab Jahrgangsstufe 5 gilt zum Beispiel wieder eine Maskenpflicht auch am Sitzplatz im Unterricht –, sondern schon auf dem Weg dorthin. Was ohnehin gilt, wird wohl auch verstärkt kontrolliert: die an ausnahmslos allen Haltestellen im Neusser Stadtgebiet geltende Maskenpflicht. In den Schulbussen ist ohnehin Disziplin gefragt. Aber auch das Angebot wird aufgestockt.