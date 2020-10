Bundestagswahl 2021 im Rhein-Kreis Neuss : Neusser Grüne nominieren Hans Christian Markert

Neuss Die Mitgliederversammlung will den ehemaligen Landtagsabgeordneten Hans Christian Markert bei der Bundestagswahl 2021 ins Rennen schicken.

Die Neusser Grünen und der Kaarster Markert waren nicht immer ein Herz und eine Seele. 2010 bis 2015 vertrat der heute 52-Jährige den Wahlkreis Neuss als Landtagsabgeordeter, 2017 allerdings kandidierte er im Wahlkreis Dormagen-Grevenbroich. Das hatte gute inhaltliche Gründe, denn Markert war Vorsitzender der Enquete-Kommission „Zukunft der chemischen Industrie in NRW“ – aber nicht nur. Die Forderung des Fraktionsvorsitzenden Michael Klinkich, als Parlamentarier in Berlin müsse Markert dann auch regelmäßig im Stadtverband berichten, brachte diese leichte Reserviertheit zum Ausdruck.

Einen großen Schritt in diese Richtung möchte Markert am Mittwoch, 28. Oktober, tun. Dann tagt ab 18 Uhr die Kreismitgliederversammlung im Zeughaus und gibt ein Votum in Richtung des einflussreichen Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper ab, der am 4. Dezember seinen Vorschlag für die Landesdelegiertenkonferenz festzurrt. Die tagt Ende Januar und legt die Landesliste fest. Zur Besetzung des Wahlkreises 108 plant Kreissprecher Simon Rock am 11. November noch eine Mitgliederversammlung.