Covid 19 in Krefeld : Angriff auf Ordnungsdienst bei Corona-Kontrolle

Der Krisenstab der Stadt Krefeld gab am Donnerstag einen Anstieg des Sieben-Tage-Inzidenz-Wertes auf 76 bekannt. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Eine Mitarbeiterin des Ordnungsdienstes wurde von Maskengegnern körperlich angegriffen, eine andere Kraft als Missgeburt beschimpft. Beide erwartet nun ein Strafverfahren, teilte die Stadt mit.

Das Verhalten der Maskengegner in Krefeld wird immer drastischer: Eine Mitarbeiterin des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) wurde körperich angegriffen, eine andere Kraft als Missgeburt beschimpft. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Gegen beide Personen sei Strafanzeige gestellt worden, informierte ein Stadtsprecher. Der KOD kontrolliere weiterhin, ob die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen, an den Haltestellen und auf den Wochenmärkten eingehalten wird. Am Mittwoch wurden insgesamt 209 Personen in der Fußgängerzone angesprochen, da gegen die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung verstoßen wurde. Vier Bußgelder musste der KOD wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht in den Fußgängerzonen verhängen. „Trotz vorheriger Ansprache zeigten sich die Bürger nicht einsichtig“, erklärte ein Stadtsprecher. Auch in Geschäften und Gastronomiebetrieben wurde die Einhaltung der Corona-Regeln überwacht. In einer Sports-Bar sowie einem Möbelgeschäft in der Innenstadt seien insgesamt zwei Mitarbeiter und ein Kunde ohne Mund-Nasen-Bedeckung angetroffen worden. Sie erwarte nun jeweils ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro.

Am Donnerstag hat der städtische Fachbereich Gesundheit 44 neue Coronafälle verzeichnet. Die Gesamtzahl aller bisher in Krefeld registrierten Coronainfektionen liegt damit bei 1329. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, steigt von 67 am Mittwoch auf 76 am Donnerstag. Aktuell sind 257 Personen mit dem Coronavirus infiziert, das sind 35 mehr als am Vortag. Genesen sind insgesamt 1044 Personen in Krefeld, neun sind aktuell neu genesen. 28 Personen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, sind verstorben. Elf Corona-Patienten befinden sich derzeit im Krankenhaus, zwei von ihnen müssen intensivmedizinisch behandelt und beatmet werden. 6.2 Mal war eine Quarantäne notwendig oder wurde angeraten.