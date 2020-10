Corona-Pandemie in Remscheid : Probleme mit der Maskenpflicht in Taxis

Probleme mit der Maskenpflicht in Taxis

Remscheid Verwundert über einen Bericht dieser Redaktion zum Thema Taxifahren in Corona-Zeiten zeigt sich eine Leserin, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Im Artikel appelliert der Geschäftsführer der Funk-Taxi-Vereinigung Remscheid, Armin Schötz, an die Kunden, die Maskenpflicht zu beherzigen. So würden sie die Fahrer schützen. Die Leserin, die seit einigen Wochen wegen eines Unfalls nicht Autofahren kann und oft Taxis benutzt, um zum Arzt zur Behandlung zu gelangen, berichtet hingegen von Nachlässigkeiten bei den Taxifahrern.

Die Taxifahrer stehen an vorderster Front, denn im Wagen existieren nicht viele Ausweichmöglichkeiten. Auch wenn viele Fahrgäste sich dessen nicht bewusst seien, gehörten die Taxis doch dem ÖPNV an – „und da gilt eben die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht“, sagte Geschäftsführer Armin Schötz. Immer wieder hätten auch Fahrer Probleme. Vor allem nachts und vor allem mit angetrunkenen Fahrgästen gebe es Auseinandersetzungen darüber, dass die Masken getragen werden müssten. „Da haben sich einige Fahrer bei mir beschwert“, sagte der Geschäftsführer des 1965 gegründeten Vereins.

Man sehe es den Kunden vorher eben nicht an, ob sie zu den Corona-Leugnern gehören oder sich an die Regeln halten. Das macht es für die Fahrer teilweise sehr schwer“, sagte Schötz. Es sei allerdings insgesamt wie immer im Leben, ergänzte er: „Es gibt den Großteil der Kunden, die sehr vernünftig sind. Und es gibt eine laute Minderheit, die sich nicht an die Regeln halten will.“