Brauchtum in Neuss : Die große Schützen-Olympiade

Neuss Was Zuschauer beim Schützenfest leisten müssen, zeigen EX-Schützenköniginnen und Nüsser Röskes. Sie stellen sich fünf Disziplinen.

Sie binden Sträuße im Akkord. Immer abwechselnd nehmen sie eine weiße und rote Nelke in die Hand, legen dazwischen etwas Grün, wickeln Bast darum und greifen dann zum nächsten. Vier Schützenfrauen stehen im Rennbahnpark und versuchen in zwei Minuten, möglichst viele Sträuße zusammenzustellen. Von ihren Zuschauerinnen werden sie angefeuert.

Zur Vorbereitung auf das Schützenfest hat die NGZ zur großen Olympiade eingeladen. Denn wer mitfeiern möchte, muss fit sein. Das gilt nicht nur für diejenigen, die in der Parade mitmarschieren. Auch die Zuschauer leisten einiges. Was genau, das zeigen zehn Schützenfrauen – fünf von ihnen bilden das Team „Ex-Königinnen“, die anderen gehen als „Nüsser Rösken“ an den Start. Das Sträußchenbinden war eine von fünf Disziplinen.

Info Das sind die Teams Ex-Königinnen Herta Reinhart, Carmen Kuhnert, Dorothee Antony, Petra Halm, Heidi Goetz, dahinter halb Nüsser Röskes Hildegard Linder, Anna Diana Mehdorn, Birgit Herten und Britta Coersten - Michaela Lansen.

Los ging es aber mit einem Bierlauf. Die Aufgabe: Wie in einem Festzelt müssen die Frauen vier Altbiergläser auf einmal tragen und an ihre Teammitglieder übergeben. Es war ein schnelles Rennen. In nicht einmal zwei Minuten hat jede der Teilnehmerinnen einmal die vier Gläser in der Hand gehabt und von A nach B transportiert.

Foto: Georg Salzburg(salz) 7 Bilder Die große Schützen Olympiade in Neuss.

Nächste Aufgabe: Wie es sich für einen Neusser Schützenfestbesucher gehört, sollten die Teams rudern. Die besondere Herausforderung: Das Lied „Aloha Heja He“ wurde nicht abgespielt, die Frauen mussten selber singen, rudern und winken. Schnell haben die Ex-Schützenköniginnen eine gute Taktik gefunden: Drei von ihnen übernahmen das Rudern, zwei von ihnen bildeten den Chor.