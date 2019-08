Neusser Kirmes : Fünf Fahrgeschäfte im NGZ-Test

Neuss Neben den beiden Riesen „Konga“ und „Apollo 13“ bietet die Neusser Kirmes reichlich Geheimtipps. Wir haben sie vorab getestet.

Noch bevor Reiner Breuer um 17 Uhr mit dem Fassanstich die Kirmes eröffnete, konnte unsere Redaktion am Freitag einige Fahrtgeschäfte testen. Da die zwei Riesen „Apollo 13“ und „Konga“ bereits in den vergangenen beiden Jahren in Neuss zu Gast waren, haben wir uns diesmal auch drei Geheimtipps gewidmet: Dem Geisterhaus, „Viva Cuba“ und dem Voodoo-Jumper!