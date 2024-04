Beeinflusst von Genesis und Pink Floyd Progressive-Rock Band Elleven bereitet drittes Album vor

„Wir haben uns vor ca. 20 Jahren gegründet“, sagt Keyboarder Armin Riemer im imposanten Probenraum eines abgelegenen Bauernhofs im Neusser Süden. Nach 2007 und 2015 entsteht dort, technisch aufwendig, das dritte Album, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. „Wir sind beeinflusst von Genesis und Pink Floyd, mit neun Tracks wird es ein Konzeptalbum. Das Arrangement entsteht in Zusammenarbeit. Sängerin und Gitarristin Julia Graff schreibt größtenteils die Texte und (scherzhaft) Gitarrist und im Hauptberuf Englischlehrer Carsten Hütter korrigiert“. Der erklärt den Bandnamen: „Das ist eine Hommage an „This is Spinal Tap“ einem parodistischen Kultfilm der 1980er Jahre. Gitarren-Verstärker haben meist eine Lautstärkescala bis 10. Die Scala bei Hauptdarsteller Nigels Verstärker geht dagegen bis 11. Wir mögen solchen Humor“. Wir, das sind aktuell außerdem Bassist René Lozynski und Drummer Michael Hahn, beide noch in anderen Bandprojekten unterwegs und im näheren Umkreis beheimatet. „Nur Julia muss beruflich die Reise aus Stuttgart auf sich nehmen, das ist intensiv“, beschreibt es Hütter. „Denn die Probe geht dann meist von Freitagabend bis Sonntagnachmittag“.