Sinkende Bewerberzahl in Neuss Mangel in NRW – Stadtwerke kämpfen um Busfahrer

Der Bedarf an Busfahrern wird immer größer. In Nordrhein-Westfalen sind aktuell mehr als 3000 Stellen unbesetzt, wie Volker Wente, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) NRW, berichtet. Der Trend gehe jedoch vermehrt dahin, das Angebot auszuweiten statt einzuschränken. Das bedeutet im Umkehrschluss: Der Bedarf an Busfahrern steigt weiter. Gleichzeitig sinkt jedoch die Zahl der Bewerber. Von einem „Busfahrermangel“ könne in Neuss zwar noch keine Rede sein, ein Rückgang an Bewerbungen sei aber schon zu verzeichnen, so Marco von Wirth. Dem Leiter des Fahrbetriebs bei den Stadtwerken Neuss zufolge hängt diese Entwicklung mit mehreren Faktoren zusammen.