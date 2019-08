Die Aufgabe: In zwei Minuten so viele Sträuße wie möglich binden. Jedes Team schickte zwei Kandidatinnen an den Blumentisch. Sie kürzten das Grün, nahmen jeweils eine rote und eine weiße Nelke und umwickelten sie mit Bast. „Das habe ich noch nie gemacht“, sagten einige vor Beginn. Aber: Nach einer Minute 45 war das Material verarbeitet. Gewonnen hat Team: Ex-Königinnen.