Jahreshauptversammlung im RomaNEum Stadtsportverband Neuss zeichnet Ehrenamt aus

Und weil es ehrenamtlich tätige Menschen sind, die, ist sich Sprink sehr wohl bewusst, „bis zum Anschlag“ in ihre Pflichten eingebunden seien, den Motor am Laufen halten, gab der Stadtsportverband ihnen im Rahmen seiner Jahreshauptversammlung im RomaNEum ein Gesicht. So erhielt Siegfried „Siggi“ Willecke, dem Neusser Schwimmverein (NSV) bereits seit 1999 als Vorsitzender zu Diensten, den mit 500 Euro dotierten „Stadtsportverband-Award“ der Sparkasse Neuss. Der in Kooperation mit dem Neusser Bauverein ausgelobte und mit einem Preisgeld von 2000 Euro verbundene Jugendförderpreis ging an die Basketballerinnen der TG Neuss für ihre von den Junior Tigers mit Platz drei bei den Deutschen U18-Meisterschaften (WNBL) veredelte Nachwuchsarbeit.