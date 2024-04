Großes Volksfest Vorfreude auf Schützenfest und Knoaseschießen in Wetten

Das Schützenfest auf dem Marktplatz ist mittlerweile eine feste Institution in Wetten geworden. So werden auch in diesem Jahr alle im Dorf das Vogelschießen der St. Petrus-Schützen auf dem Markt mitfeiern können. Am Samstag, 27. April, wird zuerst der Knoasekönig oder die Königin ab 19 Uhr beim öffentlichen Knoaseschießen auf dem Markt ermittelt. Hier dürfen alle Besucher ab 16 Jahren mitschießen. Das Ende bleibt offen, da keiner weiß, wann die Knoase (Mücke) fällt.