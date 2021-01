Bruderschaft Neuss-Furth : Patronatstag mit Diskussion und Messe im Internet

Michael Berning, Pfarrer in Büderich und Präses der dortigen Bruderschaft, hat für die Diskussion zugesagt. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Nordstadt Die 1932 gegründete St.-SebastianusSchützenbruderschaft Neuss-Furth zeigt in der Pandemie Präsenz und feiert am Sonntag, 24. Januar, ihren Patronatstag – wenn auch in einer abgewandelten Form.

Dazu gehören Gottesdienst, eine Diskussionsrunde und – als „Special“ – die Präsentation von Lieblingsbilder und -videos der Schützen, die bei den Schützenfesten vor 2019 entstanden sind und der Bruderschaft zur Verfügung gestellt wurden.

Die Further starten den Tag mit einer Heiligen Messe um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef. Kleine Abordnungen der Schützencorps, sowie das Komitee und der Schützenkönig dürfen daran teilnehmen. Damit auch alle anderen Sebastianer, Further Bürger und weitere Interessierte Teil haben können, wird die Messe unter facebook.com/bruderschaft live im Internet übertragen. Eine Facebook-Account ist hierzu nicht notwendig, betont Pressesprecher Thomas Loebelt.

Im Anschluss an die Messe findet unter gleicher Adresse eine Netzdiskussion zum Thema: „Wie kann sich Schützenfest nach Ende der Pandemie entwickeln?“ statt. Gast dieser Runde ist Pfarrer Michael Berning, Präses der Büdericher Bruderschaft und im Korps der Neusser Schützenlust. Weitere Diskussionsteilnehmer sind Robert Hoppe, der Diözesanbundesmeister des Diözesanverbandes Köln die Sicht des Verbandes einbringen wird, sowie Josef Kremer. Der ehemalige Vorsitzende des Vereins Reisende Schausteller Neuss-Grevenbroich stellt die Situation der Schausteller dar.

Auch wenn keine Präsenzveranstaltung stattfinden kann, sollen – wie zu diesem Termin üblich – ihren Jubilaren gratulieren. „Dientältester“ unter diesen ist Rolf Walge, der 65 Jahre Mitglied ist..

(NGZ)