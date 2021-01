Kostenpflichtiger Inhalt: Corona in Neuss : Ein Lockdown-Samstag in der Innenstadt

Gähnende Leere und keine Probleme, den Mindestabstand einzuhalten: So sahen die Lockdown-Auswirkungen in der Neusser Innenstadt am Samstag aus. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Der Lockdown hinterlässt deutliche Spuren. Das zeigt ein Besuch in der Neusser Innenstadt an einem Samstag, an dem dort in „normalen Zeiten“ mächtig Betrieb wäre.