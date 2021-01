Neue Corona-Zahlen : Vier weitere Menschen sind gestorben

Rhein-Kreis Der Inzidenzwert im Rhein-Kreis ist zum zweiten Mal hintereinander gesunken. Aber erneut sind vier Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

Zwei Männer aus Kaarst im Alter von 71 und 85 Jahren, ein 82-jähriger Mann aus Neuss sowie eine 93-jährige Frau aus Meerbusch sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 177. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 815 Menschen (vergangene Meldung: 957) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 113 in einem Krankenhaus. Kreisweit 8661 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Von den derzeit mit dem Virus infizierten Menschen wohnen 316 (350) in Neuss, 113 (158) in Grevenbroich, 102 (119) in Meerbusch, 86 (89) in Jüchen, 82 (102) in Dormagen, 59 (79) in Kaarst, 31 (31) in Rommerskirchen und 26 (29) in Korschenbroich. Insgesamt 3 604 Personen wurden im Kreis bislang gegen das Coronavirus geimpft. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 113,6 (121,3).