ITK Rheinland mit Sitz in Neuss : Wo das Herz der Digitalisierung schlägt

Die ITK-Spitze im Rechenzentrum (v.l.): Wolfgang Vits, Bodo Karnbach und Matthias Engel. Er ist seit einem Monat neuer Vorsitzender des Zweckverbandes. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Die ITK Rheinland mit Sitz in Neuss ist einer der größten kommunalen IT-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen. Mittelfristiges Ziel ist es, den Online-Zugang im Verbandsgebiet so weiterzuentwickeln, dass Bürger irgendwann nicht mehr persönlich ins Rathaus müssen.