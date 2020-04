Vorfall in Neuss : Werkzeugdiebe nach Zeugenhinweis gestellt

Neuss In der Nacht zu Dienstag, wenige Minuten nach Mitternacht, erhielt die Polizei über einen Zeugen Kenntnis von drei verdächtigen Personen in einem Parkhaus der Further Straße.

Wie die Polizei mitteilt, schlichen die Personen auf dem oberen Parkdeck herum, wobei zwei der Verdächtigen jeweils einen Rucksack in den Händen hielten. Bei der Kontrolle des Trios stellten die Beamten in den Taschen diverse Werkzeuge (Zangen, Hammer, Schraubendreher, Meißel) sicher.

Auf die Sachen angesprochen, machten die drei jungen Männer, im Alter von 17, 18 und 20 Jahren, zunächst unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben. Auf einer Baustelle, die sich auf dem oberen Parkdeck befindet, fanden die Beamten den zum Werkzeug passenden Behälter.

Die jungen Männer gaben zu, die Gegenstände vom Baustellengelände gestohlen zu haben. Das Trio erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen Beamte des Neusser Fachkommissariats.

