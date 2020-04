Ermittlungen in Neuss : Zwei Männer attackieren Fahrer von Lieferservice

Neuss Mehrere Notrufe gingen bei der Polizei am Ostersamstag ein, weil sich unbekannte Autofahrer eine lautstarke Auseinandersetzung geliefert haben soll. Ein 29-Jähriger sei dabei mit Schlägen und Tritten attackiert worden.

Wie die Polizei berichtet wurde sie von mehrern Anrufen gegen 22.40 Uhr am Ostersamstag alarmiert. Am Berghäuschensweg trafen die Beamten auf einen 29-jährigen Neusser, der für einen

Er schildert den Vorfall aus einer Sicht wie folgt: In Höhe des dort ansässigen Baumarkts sei er von einem silberfarbenen Kombi mit Hamburger Städtekennung (HH) überholt worden. Der Wagen sei deutlich zu schnell gefahren, so dass der Lieferant den Überholenden mit Lichthupe angeblickt habe. Daraufhin habe ihn er Kombi in Höhe des Berghäuschensweg 180 bis zum Stillstand ausgebremst. Es sei zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Verlauf der Neusser vom Fahrer und Beifahrer des Kombis mit Schlägen und Tritten attackiert worden sei. Danach sei das Duo weiter in Richtung Erfttal gefahren.