Einsatz wegen Ruhestörung in Neuss : Mann will vor Polizei flüchten und stürzt von Balkon

Neuss Wegen Ruhestörung klingelte die Polizei an der Wohnungstür eines 43-jährigen Mannes. Als er die Beamten sah, wollte er über den Balkon flüchten und stürzte.

Das teilt die Polizei mit. Es war in den frühen Morgenstunden des Ostermontags, als die Polizei wegen Ruhestörung alarmiert wurde. Sie klingelte an der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Weckhoven. Ein 43-jähriger Mann öffnete ihnen. Als ihm bewusst wurde, wer dort vor seiner Tür stand, wollte er über seinen Balkon, der in einem der oberen Stockwerke des Hauses liegt, flüchten. Dabei stürzte der Mann. Sein Fall wurde durch Büsche abgebremst, so dass er zwar schwerverletzt, aber bei Bewusstsein von den Einsatzkräften am Boden versorgt und durch Rettungskräfte einer medizinischen Behandlung zugeführt werden konnte.