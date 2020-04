Fahrzeug in Neuss sichergestellt : Zeuge erkennt gestohlenen Roller

Neuss Ein 20-Jähriger entdeckte bei zwei Jugendlichen den gestohlenen Roller eines Freundes.

Wie die Polizei mittelt war der 20-jährige Neusser am Karsamstag gegen 20.25 Uhr an einer Tankstelle an der Straße "An der Norf" auf, als zwei Jugendliche auf einem Kleinkraftrad auf das Gelände fuhren. Er bemerkte, dass es sich dabei um den Roller eines Freundes handelte, der am Abend zuvor entwendet worden war.