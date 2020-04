Polizei in Neuss ermittelt : Handtasche aus Auto gestohlen

Polizei in Neuss ermittelt

Die Polizei in Neuss ermittelt (Symbol-Bild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Norf Unbekannte haben am Samstagmittag gegen 12.20 Uhr eine Seitenscheibe eines Toyota eingeschlagen und eine Handtasche aus dem Fahrzeug-Innenraum gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, war das Auto zur Tatzeit am Friedhof an der Nievenheimer Straße abgestellt. In der Handtasche hatte sich neben Geld und persönlichen Papieren auch ein Samsung-Smartphone befunden.