Polizei in Neuss sucht Zeugen: Unbekannte zerstechen Reifen

Nordstadt Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20.30 und 9.30 Uhr im Neusser Norden die Reifen mehrerer Autos beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, zerstachen die Täter nach ersten Erkenntnissen mit einem spitzen Gegenstand an geparkten Fahrzeugen unterschiedlicher Hersteller die Reifen. Bislang liegen der Polizei mehr als 20 Anzeigen vor. Die Wagen waren zur Tatzeit, so die Angaben der Polizei, an der Neusser Weyhe sowie an der Kaarster-, Porsche-, Stingesbach- und der Schmolzstraße abgestellt. Konkrete Hinweise auf die Verursacher lägen allerdings bislang nicht vor. Daher hat die Polizei darum gebeten, dass sich Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, mit der Kriminalpolizei unter der Nummer 02131 3000 in Verbindung setzen.