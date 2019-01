14 verwaiste Tonnen: Mutmaßlich Medizin-Müll unter Düsseldorfer Brücke gefunden

Die Tonnen wurden gegen 20 Uhr am Samstag gefunden. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Unter der Hammer Eisenbahnbrücke sind auf Düsseldorfer Gebiet 14 Mülltonnen gefunden worden, die laut Aufschrift medizinische Abfälle enthalten. Das bestätigte die Stadt auf Anfrage. Ab Montag wird ermittelt.

Am Samstag waren gegen 20 Uhr Feuerwehr und Polizei zum Fundort gerufen worden, die dann das Umweltamt hinzuzogen.

Was genau sich in den Tonnen befindet, ist laut Stadt noch nicht klar. Sie könnten bauartbedingt nicht ohne weiteres geöffnet werden. „Das ist wiederum auch positiv, da kein Inhalt austreten konnte und niemand gefährdet wurde“, so ein Sprecher der Stadt.