Diebstahl in Neuss: Tasche aus Taxi gestohlen

Neuss Zwei 21-Jährige konnten am frühen Samstagmorgen, unmittelbar nach einem Taschendiebstahl, als Tatverdächtige ermittelt werden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Einem 42 Jahre alten Taxifahrer war eine Arbeitstasche, gegen 6.30 Uhr, aus seinem Mietwagen gestohlen worden.

In Verdacht gerieten schnell die beiden letzten Fahrgäste, die der 42-Jährige am Norfer Bahnhof aufgenommen und an einer Anschrift in Rosellen abgesetzt hatte.