Polizei in Neuss sucht Zeugen: Einbrecher schlagen doppelt zu

Neuss m Donnerstag ist es in Neuss zu zwei Einbrüchen gekommen. Das teilte die Polizei mit.

An der Hüttenstraße verschafften sich, zwischen 12.45 und 17.50 Uhr, Unbekannte Zutritt zu einem Reihenhaus und durchwühlten Wohnräume. Auch „Am Keutenhof" gelangten Einbrecher, zwischen 13 und 20 Uhr, in ein Einfamilienhaus. In beiden Fällen drangen die Täter durch Aufhebeln von Terrassentüren und Fenstern in die Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut konnte bislang nicht gemacht werden. Hinweise an 02131 3000.