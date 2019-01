Vandalismus in der Silvesternacht: Unbekannte demolieren über 40 Autos in Mönchengladbach

Unbekannte demolieren über 40 Autos in Mönchengladbach

Vandalismus in der Silvesternacht

Mönchengladbach Das war kein guter Start ins Jahr 2019 für einige Mönchengladbacher: Dutzende Autos wurde in der Silvesternacht beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

In der Nacht zu Neujahr ist es im Mönchengladbacher Ortsteil Giesenkirchen zu einer Serie von Sachbeschädigungen gekommen. Dabei wurden mehr als 40 Autos demoliert. Die Halter der betroffenen Wagen meldeten sich teils über Notruf bei der Polizei oder suchten direkt mit ihrem Fahrzeug eine Wache auf, um Anzeige zu erstatten. An allen Autos war mindestens eine Scheibe eingeschlagen worden. An manchen Wagen wurden sogar zwei Seiten- sowie die Frontscheibe zerstört.