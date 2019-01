Unfall in Neuss : 60 Jahre alter Mann stirbt nach Sturz mit dem Fahrrad

Holzheim Am Samstag meldeten Zeugen um12.48 Uhr einen auf der Fahrbahn liegenden, leblosen Radfahrer auf der Gell'schen Straße in Holzheim. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrrad auf der Gell'schen Straße aus Richtung Kanutenstraße in Richtung Tokiostraße gefahren.

In Höhe der Einmündung zur Münchener Straße sei er dann gestürzt. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte reanimiert und dann in ein Krankenhaus gebracht, wo er verstarb. Ein Fremdverschulden konnte bislang nicht festgestellt werden.

(NGZ)