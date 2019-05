Ermittlungen in Neuss : Kundin bemerkt mutmaßliche Taschendiebin

Neuss Nur wenige Augenblicke hat eine Frau ihre Tasche aus den Augen gelassen: Noch rechtzeitig bemerkte sie, wie eine Frau ihr Portemonnaie stehlen wollte. Die Polizei nahm die Verdächtige in Gewahrsam.

Wie die Polizei mitteilt probierte eine Kundin in einem Geschäft an der Niederstraße gerade neue Schuhe an, als sie ihre Tasche für einen kurzen Moment aus den Augen ließ. Sie bemekte jedoch, wie eine 23-Jährige offenbar versuchte das Portemonnaie zu stehlen. Als sie sich umdrehte, sah sie die vermeintliche Taschendiebin, die bereits ihre Geldbörse in den Händen hielt.