Zeugensuche in Neuss : Unbekannte brechen in Haus am Hahnenweg ein

Unbekannte brechen in Haus am Hahnenweg ein

Neuss Einbrecher haben sich über ein Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus verschafft. Sie durchsuchten den Wohnraum nach Wertsachen. Was sie gestohlen haben, ist noch unbekannt.

Zwischen Samstagabend, 19.Uhr, und dem frühen Sonntagmorgen, 2.30 Uhr, haben Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses am Hahnenweg in Neuss-Weckhoven geknackt. Anschließend durchsuchten sie Teile des Mobiliars nach Wertsachen. Was ihnen dabei an Beute in die Hände fiel, ist noch unbekannt.