Ermittlungen in Neuss : Motorroller am Stadionviertel gestohlen

Motorroller am Stadionviertel gestohlen

Ermittlungen in Neuss

Neuss Am Samstagmorgen haben Unbekannte einen weißen Roller gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

Am Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 10.00 Uhr, haben unbekannte Diebe einen weißen Piaggio Roller gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Der knapp zwei Jahre alte Scooter war zur Tatzeit auf dem Motorradparkplatz eines Krankenhauses im Neusser Stadionviertel an der Preußenstraße abgestellt.