Polizei in Neuss ermittelt : Einbrecher machen Beute in Uedesheim

Die Polizei in Neuss hat Ermittlungen aufgenommen (Symbol-Bild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Uedesheim Unbekannte sind am Samstagmorgen in ein Haus an der Macherscheider Straße eingedrungen. Die Tat ereignete sich zwischen 5 und 9.20 Uhr. Das teilt die Polizei mit. Zutritt zu dem Haus verschafften sich die Einbrecher, indem sie die Eingangstür aufhebelten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und erbeuteten Schmuck, Geld und ein Notebook. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise an die Kripo unter 02131 3000.

(NGZ)