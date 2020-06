Vorfall in Neuss : Unbekannte sprengen Fahrkartenautomat

Ein Zeuge informierte die Polizei. (Symbolbild) Foto: Michael Scholten

Neuss Ein oder mehrere Täter haben in der Nacht zum Mittwoch einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahnstation "An der Hammer Brücke" im Neusser Hammfeld aufgesprengt.

Wie die Polizei berichtet, wurde sie gegen 1.20 Uhr über den Vorfall informiert. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter nicht an das im Automaten befindliche Geld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach weiteren Zeugen.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 22 in Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0.

(NGZ)