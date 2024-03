Die Kripo ermittelt Einbrecher steigen in Anglerheim in Kalkar ein

Kalkar · Unbekannte Täter sind in das Vereinsheim des Angelsportvereins an der Appeldorner Straße in Kalkar eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür, um in das Innere zu gelangen. Was die Einbrecher dort erbeuteten.

28.03.2024 , 14:45 Uhr

Die unbekannten Täter beschädigten eine Tür, um in das Anglerheim zu gelangen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Im Zeitraum von Sonntag (24. März 2024), 13.30 Uhr, und dem darauffolgenden Mittwoch um 11 Uhr kam es an der Appeldorner Straße in Kalkar zu einem Einbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten eine Tür und gelangten so in das Vereinsheim eines Angelsportvereins. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Täter einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag und entfernten sich dann von der Örtlichkeit. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

(RP)