Unfall in Neuss : Motorradfahrer verletzt sich schwer

Neuss Am Dienstagmittag wurde ein 54-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den Verunglückten in ein Krankenhaus.

Das teilt die Polizei mit. Demnach fuhr der 54-Jährige gegen 12.10 Uhr mit seinem Motorrad auf dem Europadamm in Richtung Hammfelddamm. An der Einmündung Hammfelddamm bog er nach rechts in die Kölner Straße ab, rutschte dabei offenbar im Kurvenverlauf von der Fahrbahn und stürzte. Er verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Verunglückten in ein Krankenhaus. Sein Motorrad ließ die Polizei abschleppen. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.